شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات للصالات يطالب بوديات قوية استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات بتنظيم مباريات ودية قوية خلال معسكره الحالي المقام في الفترة من 23 لـ28 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

يأتي هذا المعسكرلمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين في صيف 2025.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق.

وسيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. سيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

بالفعل، كأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات لم تُقم من قبل.



و هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.