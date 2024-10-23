شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الزمالك بنهائى السوبر المحلى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى استعداداته لمواجهة الزمالك، التي من المقرر أن تجمع الفريقين الثامنة مساء غد الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

خاض الفريق مرانه على استاد محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة، في حضور رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين وقراءة الفاتحة، ثم أداء فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.