شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بأوراق ترشحه لانتخابات التايكوندو والمقرر إقامتها خلال يوم 23 نوفمبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد خلال الدورة الإنتخابية 2024-2028.

وتضم قائمة مصطفي المحاسب مجدي طايل في منصب النائب والمحاسب حازم قنديل في منصب أمين الصندوق.

وتضم القائمة على منصب العضوية كلا من، المهندس محمد عجيزة والدكتور حسن كمال والمحاسب هيثم الجداوي والعقيد علاء الهواري وذلك في القائمة الأساسية وتضم القائمة الاحتياطة كل من العميد خالد محمود والدكتور أحمد فؤاد والدكتور عصام عبدالخالق.

وتقام انتخابات اتحاد التايكوندو لأول مرة بنظام القائمة المغلقة بعد القرار الذي اعتمدته الجمعية العمومية الغير عادية العام الماضي 2023.

وتقدمت قائمة المستشار محمد مصطفى بأوارق الترشح اليوم حيث يتم غلق باب تقديم طلبات الترشح يوم الجمعة القادمة 25 أكتوبر حيث تم فتح باب تلقي طلبات الترشح منذ يوم 19 أكتوبر.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو حضور 53 هيئة يحق لهم الانتخاب