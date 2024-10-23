شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم طنطا 3 – 2 وديا استعدادا لانطلاق الدورى المصرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الفوز على نظيرة طنطا بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد غزل المحلة استعدادا لانطلاق مباريات الدورى الممتاز.

أحرز أهداف فريق غزل المحلة كل من محمد أشرف ومحمد على بن حموده وخالد الإخميمي.

ويسعى أحمد عيد عبدالملك لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة الإسماعيلى قبل إنطلاق مباريات الدورى.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

أقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.



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