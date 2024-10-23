شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى حيرة بسبب ثلاثى الوسط أمام الزمالك بـ نهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

أصبح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في حيرة بشأن اختيار ثلاثي وسط الملعب في مباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، في ظل جاهزية كل اللاعبين ووجود رغبة في ضخ دماء جديدة، لتحسين أداء الفريق.

وكان كولر يعتمد على الثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق في المباريات الماضية، ولكن مباراة سيراميكا الماضية شهدت استبعاد مروان عطية والدفع بكريم نيدفيد بدلا منه، بينما شارك إمام في مركز الجناح ولعب أفشة في وسط الملعب بجوار أكرم توفيق.

وقد تشهد مباراة الزمالك مشاركة أكرم توفيق في الجبهة اليمنى، ووقتها سيكون كولر في حاجة للاستعانة بلاعب آخر في وسط الملعب بدلا منه، ويوجد هناك أكثر من لاعب، حيث من المتوقع عودة مروان عطية للمشاركة أساسيا وإمام عاشور للعب في وسط الملعب، على أن يتم المفاضلة بين أكثر من لاعب آخر لمجاورتهم مثل أفشة وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية.

ومن المتوقع أن يستمر كولر في منح الفرصة لكريم نيدفيد، أو يدخل عمر الساعي حسابات المدرب للمشاركة في قمة السوبر المصري، وهو ما يجعله في حيرة قبل اختيار ثلاثي الوسط ومن سيلعب في الجبهة اليمنى.

ويواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.