اخبار الرياضه

وليد عطا يقدم تظلم على استبعاده من انتخابات ألعاب القوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عطا يقدم تظلم على استبعاده من انتخابات ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 08:31 م

أكد  وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لالعاب القوى ، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد، أحقيته في الترشح  في انتخابات الاتحاد.

وان السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين ، سبب واهي وعار تماما من الصحة  .
حيث أن القضية المذكورة في نص بيان الاتحاد هي  جنحة  ترجع إلى عام 2009، وهي :-
اولا : غير مخلة بالشرف
ثانيا :  صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح
ثالثا : قام وليد عطا بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف .
حيث ينص القانون على  : " ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه مالم يرد اعتباره"
وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، و خاض الانتخابات ونجح ، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك .
وعليه فسوف يتقدم وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين  لخوض الانتخابات .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements