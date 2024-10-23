شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عطا يقدم تظلم على استبعاده من انتخابات ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 08:31 م
أكد وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لالعاب القوى ، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد، أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد.
وان السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين ، سبب واهي وعار تماما من الصحة .
حيث أن القضية المذكورة في نص بيان الاتحاد هي جنحة ترجع إلى عام 2009، وهي :-
اولا : غير مخلة بالشرف
ثانيا : صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح
ثالثا : قام وليد عطا بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف .
حيث ينص القانون على : " ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه مالم يرد اعتباره"
وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، و خاض الانتخابات ونجح ، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك .
وعليه فسوف يتقدم وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين لخوض الانتخابات .
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