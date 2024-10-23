شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم معسكره بالمغرب بالفوز على شباب المحمدية بثمانية أهداف نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق شباب المحمدية بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ختام مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ثلاثة أشواط بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله صلاح محسن ، وفي الشوط الثاني يضيف النسور أربعة أهداف جديدة عن طريق محمود حمادة والسنغالي بابا بادجي "هدفين " ومحمد الشامي، بينما استطاع أبناء بورسعيد زيادة غلتهم من الأهداف في الشوط الثالث بإحرازهم لثلاثة أهداف جديدة عن طريق حسن علي وحسين فيصل ومحمد الشامي لتنتهي المباراة بفوز أبناء الباسلة بثمانية أهداف نظيفة.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يوسف الجوهري، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر ، خالد الغندور ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.



وعلى مدار الشوطين التاليين تم الدفع بكل من محمود حمدي ، ليستويل أمانكونا، كريم العراقي ، حسن علي ، محمد مخلوف ، إحمد القرموطي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد الشامي ، بابا بادجي بدلا من محمود جاد ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي ، محمود حمادة، ميدو جابر، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.