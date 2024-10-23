شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يرتدي الزي الأسود فى مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل " تأكيدا لليوم السابع " في مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

يأتي ذلك بسبب تعارض الزي الأساسي لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض، وتم إخطار الجهاز الإداري لفريق الزمالك بارتداء الزي الأسود بالكامل في لقاء الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .