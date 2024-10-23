شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البروفة الأخيرة للزمالك فى الإمارات قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بخوض تدريبات بدنية متنوعة استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مباراة نهائي السوبر المحلي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وركز الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة وتدوين الملاحظات الخاصة باللاعبين، قبل بدء التدريبات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .