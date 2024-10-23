شكرا لقرائتكم خبر عن ‎يارا عاطف تدير مواجهة نارية بين بولندا والبرازيل في كأس العالم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

حققت المصرية يارا عاطف إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، حيث تم اختيارها كحكم مساعد في مباراة حاسمة تجمع بين منتخبي بولندا والبرازيل ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة.

‎وبهذه الخطوة، تثبت يارا عاطف مرة أخرى مكانة التحكيم المصري على المستوى الدولي، وتؤكد على كفاءتها العالية وقدرتها على إدارة المباريات الكبرى. وتأتي هذه المشاركة لتكون ثاني ظهور ليارا عاطف في هذه البطولة العالمية، بعدما قدمت أداءً مميزاً في مباراة سابقة.



‎ومن المتوقع أن تشهد مباراة بولندا والبرازيل إثارة كبيرة، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم. وستكون يارا عاطف واحدة من العناصر الأساسية التي ستساهم في نجاح هذه المباراة، من خلال دقتها وقراراتها الصائبة.

‎ويدير مباراة اليوم الجزائرية غادة محات ويعاونها المغربية سكينة حمدي، المساعد أول والمصرية يارا عاطف مساعد ثان، وريفيرا أولميدو أولاست حكما رابعا ومورينو جبريلا حكم احتياطي.



‎وتقام بطولة كأس العالم للكرة النسائية تحت 17 عامًا، بجمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم 4 نوفمبر المقبل.