شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 24 - 22 فى سادس جولات مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 24-22 فى إطار سادس جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025.

بينما تقام الجولة السابعة يوم الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الجزيرة و الزهور مع البنك الأهلى ودلفى مع القناة وطلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع هليوبوليس .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر المقبل.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر المقبل فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.