شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك في الإمارات إلى الغد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهات القضائية فى الإمارات تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الفريق إلى الغد الخميس بدلاً من 29 أكتوبر الجاري.

وكانت الجهات المسئولة فى الإمارات احتجزت ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بعد خلافهم مع أحد المنظمين فى الإمارت.

وكشف مصدر بالزمالك لليوم السابع أن السلطات القضائية بدولة الإمارت وافقت على تقديم جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك إلى الغد بدلاً من 29 أكتوبر الجاري.