شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة السنغال فى نصف نهائي أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نظيره السنغالي غدا الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة بالغردقة في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وفاز منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية على موزمبيق بستة أهداف مقابل ثلاثة في أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية ليتأهل لمواجهة مصر في نصف النهائي اليوم الخميس.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى.

واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.