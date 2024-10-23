شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاستعدادات الأهلي لنهائي السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة بـ النادي الأهلي التحضير لنهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك غدا الخميس في المواجهة التي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وهي المواجهة التي يعول عليها اللاعبين والجهاز الفني كثيرا من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب لاستعادة التوازن.



وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ملعب محمد بن زايد، ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه الزمالك غدا على من يحسم اللقب.

متى بدأ الأهلي الاستعداد لنهائي السوبر؟

حصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات يوم الاثنين الماضي، وبدأ التحضير لـ مباراة الزمالك أمس الثلاثاء، عل أن يختتم تحضيراته اليوم الأربعاء قبل خوض اللقاء غدا.

كيف استعد كولر لنهائي السوبر؟

حرص كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة خاصة مباراة السوبر الإفريقي ومباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام بيراميدز من أجل الوقوف على الخطة المناسبة وتعطيل مفاتيح لعب الفريق الأبيض والتحكم في منطقة الوسط والمناورات ، وفتح ثغرات في صفوف الفريق الأبيض تمكنه من الوصول إلى مرمى محمد عواد.

موقف المصابين في الأهلي

يغيب عن الأهلي للإصابة 5 لاعبين منهم الثلاثي المتخلف عن السفر مع البعثة، علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، بينما انضم لقائمة المصابين الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح، فيما بات موقف الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة ويحيى عطية الله وعمر كمال مطمئن بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، ولكن سيتحدد موقفهم النهائي من المشاركة في لقاء الغد بعد نهاية مران اليوم.

كيف حضر لاعبو الأهلي أنفسهم لقمة السوبر؟

يواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.



ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.

لاعبو الأهلي يرفضون مغادرة الفندق

رفض لاعبو الأهلي القيام بجولة حرة في مدينة أبو ظبي على هامش الحصول على راحة سلبية يوم الإثنين الماضي بعد الفوز على سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتأهل على مواجهة الزمالك في نهائي السوبر، وفضّل لاعبو الأهلي قضاء الراحة داخل الفندق من أجل زيادة التركيز قبل مواجهة الزمالك، خاصة مع وجود رغبة في تحسين أدائهم بنهائي السوبر، في ظل عدم رضاء الجماهير الحمراء عن أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة.

مكان التدريب الختامي للأهلي

يخوض الأهلي مرانه الختامي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.