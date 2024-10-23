حسام حسن يدرس إراحة الأساسيين فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، إراحة اللاعبين الأساسيين فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى الجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتجه حسام حسن لمنح الفرصة للاعبين المحليين والبدلاء فى المباراتين المقبلتين، خاصة بعد ضمان التأهل للبطولة والوصول إلى 12 نقطة بعد 4 مباريات.

كما يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، لإقامة مباراة منتخب مصر الأول أمام بوتسوانا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، على استاد الدفاع الجوى بدلا من استاد القاهرة نظرا لإرتباط استاد القاهرة بأعمال صيانة خلال الفترة المقبلة.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 10 نوفمبر المقبل موعدا لتوقف الدورى الجديد نظرا لإقامة معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

واستقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على انطلاق المعسكر المقبل يوم 10 نوفمبر المقبل، فى ضوء التحضير لنهائيات أمم أفريقيا بعد ضمان التأهل رسميا للنهائيات وجمع 12 نقطة من المباريات الأربعة الأولى التى خاضها الفراعنة فى التصفيات.

ويخوض منتخب مصر مبارياته المقبلة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد حصد بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا عقب الفوز على موريتانيا بهدف دون رد.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالفوز في أول أربع مباريات متتالية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر، وسجل لاعبو الفراعنة 16 هدفا مقابل استقبال 6 أهداف فقط، في جميع المباريات تحت قيادة حسام حسن، كما سجلوا 10 أهداف، ويعتبر تريزيجيه هداف الفراعنة في التصفيات بـ3 أهداف.