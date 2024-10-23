شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: جاهز لمواجهة الأهلى.. ونهائى السوبر لن يكون سهلا والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر جابر لاعب الزمالك، إن مواجهة الأهلى المنافس التقليدى عادة ما تكون لها طابع خاص فى ظل المنافسة القوية بين القطبين على جميع المباريات مشيرا إلى استعدادات فريقه بقوة للمباراة المرتقبة.

أضاف جابر فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة نهائى كأس السوبر المصرى غدا، أن الأهلى يضم لاعبين كبار والزمالك يحترمهم جدا وبالتالى ستكون المباراة صعبة على الفريقين والفوز سيكون للأهدأ أعصابا.

تابع عمر جابر أنه بات جاهزا للمشاركة فى المباراة بعد اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة.

فيما حذر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول بالزمالك لاعبيه من العصبية والاعتراض على قرارات الحكم خلال مباراة الأهلى بنهائى السوبر المحلى، والمقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس بملعب بن زايد بالامارات.

وشدد جوميز على لاعبيه بضرورة الالتزام فقط بالأداء وعدم الأنسياق وراء أي استفزاز قد يعرضهم للحصول على الكروت الصفراء خلال المباراة من أجل الخروج بالقمة في صورة طيبة.

وطلب جوميز أيضا استغلال الفرص التي تتاح لهم من أجل التسجيل، كما شدد على المدافعين بضرورة اليقظة أمام المرمى وعدم التهاون لتجنب أي أخطاء قد تكلف الفريق الكثير خلال المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .