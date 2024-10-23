شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك قبل مواجهة الاهلى بنهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

على قدم وساق تجرى الاستعداد داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالإمارات استعدادا لمواجهة الأهلى في نهائي السوبر المحلى المقرر له الثامنة من مساء غد الخميس.

وحرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على إراحة اللاعبين من التدريبات الجماعية عقب مباراة نصف النهائي حيث اكتفى بتدريبات في الجيم أول أمس الأثنين، و استأنف تدريباته أمس الثلاثاء، على أن يخوض التدريب الختامي اليوم الأربعاء.

عودة عمر جابر والمفاضلة بين شحاتة وكمال

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة عمر جابر بعد عودته و تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا بشد في العضلة الخلفية.

ويفاضل البرتغالى جوميز بين الثنائى محمد شحاتة وزياد كمال للاعتماد على أحدهم في خط الوسط بجانب عبد الله السعيد و ناصر ماهر بعد عودة عمر جابر، حيث كان جوميز يعتمد على شحاتة بدلا من جابر، ولكن بعد عودة الأخير من المتوقع عودة شحاتة الى خط الوسط مرة أخرى.

مؤتمر صحفى لجوميز للحديث عن القمة

ويعقد جوميز مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للتحدث عن مباراة القمة التي تجمع الفريق مع الأهلى، على أن يحضر المؤتمر مع المدرب عمر جابر، ويعقد المؤتمر في الثالثة و النصف بتوقيت القاهرة.

دونجا وشلبى خارج الحسابات

وخرج الثنائى نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى من حسابات البرتغالى جوميز خلال المباراة، وجهز المدير الفني بديل الثنائى للاعتماد عليهما في اللقاء غدا، حيث من المتوقع أن يعتمد على ميشالاك بجانب سيف الجزيرى، واحمد مصطفى زيزو في خط الهجوم ، بدلا من شلبى، و المفاضلة بين شحاتة وكمال في خط الوسط بدلا من دونجا.

غيابات الزمالك أمام الأهلى في القمة

ويغيب عن الزمالك في القمة كلا من محمود حمدى الونش، و أحمد حمدى و محمد عبد الشافى و سيدى ندياى للإصابة، كما يغيب دونجا وشلبى للخروج من حسابات جوميز، احمد فتوح بسبب قضية الدهس، سامسون أكينولا ، سيف جعفر، محمد عاطف ، مهاب ياسر، حسام أشرف لأسباب فنية

التشكيل المتوقع للزمالك امام الاهلى

من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته أمام الاهلى بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، المثلوثى ، بنتايك،حسام عبد المجيد، في الدفاع، و عبدالله السعيد ، ناصر ماهر، و المفاضلة بين شحاتة وزياد كمال في خط الوطس، على أن يتم الاعتماد على زيزو و الجزيرى بالإضافة إلى ميشالاك في الهجوم.

