شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى : مواجهة الزمالك دائما صعبة ولا نفكر فى المباريات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد الشناوى قائد فريق الأهلى أن مواجهة الزمالك دائما تشهد صعوبة وذلك لقوة الفريق المنافس وهو ما يجعلنا نحتاج إلي التركيز على الفوز باللقاء وحصد لقب السوبر المحلى.

وأوضح محمد الشناوى خلال المؤتمر الصحفى قبل المباراة قائلا " جميع اللاعبين في الاهلى لا يفكرون في المباريات الماضية و نقوم بالتحضير فورا الى المواجهة المقبلة مباشرة.

وأشار محمد الشناوى " لا أحب الحديث عن المشاكل والحديث فقط عن المباراة وجميع لاعبي الاهلى ملتزمون ولا يوجد أحد يفتعل المشاكل".

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بتمام الثامنة مساء غد الخميس، لمتابعة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المحلى.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بهعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.