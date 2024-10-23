شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: جاهزون لنهائى السوبر.. والحساب فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن الوقت لم يكن كافيا من أجل التحضير لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدا بالإمارات، ولم يكن لدينا وقتا كافيا، ولكن مستعدين وفترة التحضير جيدة.

قال المدرب السويسرى خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي السوبر: "في البداية اللاعبين الذين خاضوا مباراة سيراميكا لم يتدربوا معنا بالأمس، وجميع اللاعبين سيشاركون في مران اليوم وأجرينا تحليلات لمباراة سيراميكا للوقوف على الأخطاء وعقدنا جلسة مع اللاعبين تحضيرا لمباراة الغد ومستعدين لمباراة الزمالك غدا".

وعن موقفه حال الخسارة من الزمالك بعدما تفوق عليه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية، شدد: "نحن في بداية الموسم، وأرجو أن يكون الحساب في نهاية الموسم، ولعبنا أمام الزمالك وتعادلنا 1/1 وخسرنا بركلات الترجيح والكرة مكسب وخسارة، ومطلوب مننا في الأهلي الفوز في كل مباراة، ولكن هناك أيام لا يكون الحظ حليفنا، ولكن جاهزين من أجل الفوز في مباراة الغد والتتويج بكأس السوبر".

كمدرب وقبل ذلك كنت لاعب كنت ألعب على المكسب دائما، وكان هدفي الفوز والتتويج بالبطولات، وكنت أحارب كلاعب من أول صافرة الحكم حتى نهاية المباراة لتحقيق الفوز ، ودوري أن أحضر لاعبي فريقي بشكل جيد، ولكن اللعب الفردي يبعدنا عن هدفنا ولن يساعدنا على تحقيق الفوز، وما قمنا به كافي من أجل الفوز في لقاء الغد بشرط أن نوفق في المباراة".

ويواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف يقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.