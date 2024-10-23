شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: ندرس تغيير شكل كأس مصر وإقامته بنظام الذهاب والعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات ، إن هناك تفكير جاد في تغيير شكل بطولة كأس مصر في الموسم الجديد 2024-2025.

أوضح عامر حسين في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "اتحاد الكرة يفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الـ16 على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، وهذا لأن الموسم الحالي يسمح بذلك بعد تخفيض عدد جولات الدوري".

تابع عامر حسين أن التوقفات الخاصة بالمنتخب هذا الموسم لن تزيد عن 25 يوما عكس الموسم الماضي الذي وصلت فيه لأكثر من 90 يوما، وبالتالي فالوقت يسمح بتغيير نظام كأس مصر.

من ناحية خرى، أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع الأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية للموسم الحالى 2024 - 2025 برفع إسم نادى دلفى من جدول المسابقة والغاء نتائجه وفقا للائحة بعد قرار انسحابه من المسابقة.

وانتهت مباراة البنك الأهلى بقيادة محمد كمال ودلفى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية بفوز فريق البنك الأهلى بـ10 أهداف نظيفة.