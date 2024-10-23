اتحاد الكرة يرفع إسم نادى دلفى من دورى الكرة النسائية بعد الانسحاب

القاهرة - سامية سيد - أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع الأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية للموسم الحالى 2024 - 2025 برفع إسم نادى دلفى من جدول المسابقة والغاء نتائجه وفقا للائحة بعد قرار انسحابه من المسابقة.

وانتهت مباراة البنك الأهلى بقيادة محمد كمال ودلفى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية بفوز فريق البنك الأهلى بـ10 أهداف نظيفة.

ومن جانب أخر فاز فريق الأهلى لكرة القدم النسائية بقيادة ديميترى لوبوف على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ، الخميس، على ملعب المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وتمكنت المهاجمة تشاريتي روبن لاعبة سيدات الأهلي من تسجيل هدف مبكر بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة بعد تمريرة حاسمة من ميا داردن التي انطلقت بشكل رائع على الجهة اليمنى، وأرسلت عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلتها روبن لتضع الكرة في شباك مودرن سبورت.