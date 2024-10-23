شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: التاريخ لا يعترف إلا بالبطولات .. والأداء يُنسى مع الوقت والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق سيراميكا، إن التاريخ لا يعترف إلا بالبطولات ومع مرور الوقت لن يتذكر الجمهور أن فريقه أدى مباراة قوية أمام الأهلى فى نصف نهائى السوبر المصرى.

أضاف الرمادي فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة بيراميدز غدا فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، أنه يلعب للفوز غدا بالمباراة وتحقيق المركز الثالث وهى فرصة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين.

تابع أنه كان يتمني التتويج باللقب لأول مرة، مشيرا إلى أن باقي المراكز مثل بعض سواء ثانى أو ثالث.

اختتم حديثه قائلا :" نمتلك لاعبين كبار وقادرين على تخطي بيراميدز .. سيراميكا فريق كبير وسنحتل مركز متقدم في الدوري المصري الجديد".