شكرا لقرائتكم خبر عن كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد كوكو حارس مرمى فريق سيراميكا أن لاعبو الفريق أتفقوا على بذل أقصى جهد خلال مباراة الغد أمام بيراميدز في تحديد المركزين الثالث و الرابع ، ببطولة السوبر المحلى التي تقام بالإمارات.

وقال كوكو في المؤتمر الصحفى للمباراة أن الفريق نال اشادة جماعية بعد مباراة الأهلى ، وكانت المباراة إيجابية باستثناء النتيجة.

وقال الحارس ان لاعبو الفريق سعداء بهذه الاشادات، رغم الهزيمة ، لكن الفريق يلعب من أجل الفوز لذلك سيخوضون مباراة الغد من أجل الحصول على المركز الثالث.

وأضاف كوكو أن المباراة غدا امام بيراميدز ليست سهلة، خاصةوأن سيراميكا سيواجه فريق قوى، ولكن نتمنى أن تكون النتيجة جيدة