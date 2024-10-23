شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلي صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الجمعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

لم يبرم النادي الأهلي أي صفقة جديدة منذ قرار إدارة الكرة بالقلعة الحمراء إبرام صفقات جديدة مع تبقي 48 ساعة على غلق باب الانتقالات الصيفية مساء الجمعة القادم.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تدعيم الخط الأمامي خاصة مركزي رأس الحربة والجناح، في ظل معاناتهما من عجز بخلاف تراجع أداء اللاعبين الذين يؤدون في هذا المركز.

هل تفاوض الأهلي مع صفقات جديدة؟

الأهلي بالفعل رشح أكثر من لاعب وفتح خط تفاوض مع عدد من اللاعبين، ولكن منهم من لم يتم التوصل لاتفاق معه او من تم رفضه من قبل مارسيل كولر المدير الفني.

وما موقف الأهلي من ضم لاعبين جدد؟

قد تشهد الساعات القادمة إبرام صفقة وحيدة سواء محلية أو أجنبية، ولكن الأقرب ضم لاعب أجنبي حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع أحد اللاعبين، ولكن في حال عدم الوصول على اتفاق سيتم تأجيل الأمر إلى يناير المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي؟

هناك أكثر من لاعب ولكن يتصدر القائمة ثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، ولكن لا يميل كولر إلى فكرة ضم لاعبين محليين لعدم قناعته التامة باللاعبين المتاحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.