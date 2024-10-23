شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: هدف التسلل في مباراة الزمالك لم يعجبنى والمركز الثالث مش طموحى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أن مباراة الفريق أمام سيراميكا المقرر لها غدا الخميس في تحديد المركزين الثالث و الربع في بطولة السوبر المحلى التي تقام بالإمارات ستكون صعبة.

وقال في المؤتمر الصحفى قبل المباراة أن المباراة تٌعد تحضيرية و بروفة للموسم الجديد، خاصة وأن المركز الثالث ليس طموحه في الوقت الحالي وسيقوم بتجهيز لاعبين جدد في المباراة غدا، مشيرا إلى أن فريق سيراميكا خصم جيد، كما أن سيراميكا كان الأفضل في مباراته الماضية أمام الأهلى في نصف النهائي.

و أكمل أن هناك أمور لم تنال اعجابه في مباراته السابقة أمام الزمالك، مثل الهدف الذى تم احتسابه تسلل.

واختتم المديرالفنى حديثه أنه تم السماح للاعب ماييلى بمغادرة معسكر الفريق لظروف أسرية حيث عاد اللاعب الى بلاده بسبب ذلك.

