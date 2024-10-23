كأس ليبرتادوريس: ديفرسون يضع أتلتيكو مينيرو على مشارف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بيلو هوريزونتي (البرازيل) : قطع أتلتيكو مينيرو البرازيلي شوطا كبيرا نحو بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم، بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني 3 0 الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

وسجل المهاجم ديفرسون مرتين (22 و70) وأضاف باولينيو الثالث (74)، ليحصل حامل لقب 2013 على تقدم مريح، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب مونومنتال.

قال ديفرسون البالغ 33 عاما "أنا سعيد جدا، آمل في المتابعة على هذا النسق. تبقى مباراة على أرضهم وأمام جماهيرهم، لذا يجب أن نبقى متواضعين".

وانتقد مارسيلو غاياردو مدرب ريفربلايت لاعبيه قائلا "لم نترجم شيئا مما خططنا له. بعد الغضب وخيبة الأمل هذه الليلة، يجب أن نركز على ما ينتظرنا، ويتعين علينا القيام بعكس ما فعلنا الليلة".

وفي المباراة الثانية من ذهاب نصف النهائي، يستضيف بوتافوغو البرازيلي بينيارول الأوروغوياني الأربعاء.