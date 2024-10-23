شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشمرلى يعلن قائمته فى انتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شريف الشمرلى المرشح على رئاسة اتحاد الكرة الطائرة فى الانتخابات المقبلة قائمته مع فتح باب الترشح اليوم.

وضمت القائمة خالد أبو زينة نائب رئيس وطارق محمد فريد أمين صندوق وأشرف صلاح عضو وعطا مرزوق عضو وإنجى الشامى عضو وأحمد كمال عضو وأيمن طه عضو.

يفتح، اليوم الأربعاء، باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المحدد لها يوم يوم 6 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات، ويستمر لمدة أسبوع.

ومن المنتظر أن يخوض ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالى الانتخابات مجددا وينافسه عمرو مخلوف أمين الصندوق الحالى على الرئاسة وشريف الشمرلى مدرب المنتخب السابق.

من ناحية أخرى تحدد موعد انطلاق دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.