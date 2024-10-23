شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس ثلاثي الزمالك بالإمارات وتأجيل الحكم لـ 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قررت المحكمة المختصة بالإمارات تجديد حبس الثلاثى مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في قبل نهائى بطولة السوبر المحلى المقامة بأبو ظبى، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

كما تقرر تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق.

وتم اتخاذ القرار بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح اليوم بالفيديو كونفرانس" أون لاين"