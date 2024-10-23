شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يغادر معسكر بيراميدز فى أبو ظبى لمرض والده الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم نادى بيراميدز، معسكر فريقه المقامة حاليا فى أبو ظبى، استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا الخميس، فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات.

وخرج فيستون ماييلى من المعسكر بسبب مرض والده الشديد الذى استدعى عودة اللاعب لبلاده، وغيابه بشكل رسمى عن مواجهة سيراميكا غدا فى السوبر المحلى.

ويبحث فريق بيراميدز بقيادة الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش، عن تحقيق الفوز على سيراميكا وحصد المركز الثالث لمعادلة رقم الموسم الماضى فى بطولة السوبر بعد خسارة فرصة الوصول إلى النهائى بعد الهزيمة من الزمالك.

وطالب يورتشيتش من اللاعبين ضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى سيراميكا، وعدم إهدارها مثلما حدث أمام الزمالك، وحذر المدافعين من خطورة مهاجمى سيراميكا من التحولات الهجومية وفرض رقابة قوية على كل اللاعبين.

وسقط بيراميدز أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما خسر سيراميكا أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائى.