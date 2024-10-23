شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ومحمد الشناوى كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى لمباراة نهائى بطولة كأس السوبر المصرى فى الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بملعب آل نهيان بالعاصمة أبو ظبى، للحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد، الذى يستضيف المباراة.

كان الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويواصل لاعبو الأهلى الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية فى مباراة الزمالك بنهائى كأس السوبر المصرى، وتفادى الأخطاء التى وقعت فى آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصرى واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلى منذ بداية الموسم الحالى.

ويقوم محمد الشناوى قائد الأهلى ومعه عمرو السولية ورامى ربيعة وحسين الشحات بحث باقى اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الأفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.