شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى يعانى من كدمة فى الركبة ويعود للاتحاد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعانى عبد الله بكرى مدافع الاتحاد السكندرى من كدمة شديدة فى الركبة تعرض لها خلال مشاركته فى إحدى مباريات فريقه الودية، ويخضع لبرنامج تأهيلى فى الوقت الحالى من أجل التخلص من الإصابة والانتظام فى تدريبات فريقه.

ومن المقرر أن يعود عبد الله بكرى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءا من الأسبوع المقبل، عقب انتهاء فترة العلاج وبرنامجه التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد الصاوى.

واستعاد فريق الاتحاد السكندرى جهود أحمد الشيمى لاعب زعيم الثغر بعد تعافيه من إصابته بارتجاج فى المخ خلال مباراته الودية قبل الأخيرة.

وحرص الجهاز الطبى بالاتحاد على تطبيق البروتوكول الطبى مع الشيمى والخاص بمنحه راحة لمدة 48 ساعة قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

وخضع الشيمى لفحص طبى من جانب الدكتور محمد الصاوى طبيب الفريق، والذى اطمأن على سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى.

فى سياق آخر، تعرض محمود متولى مدافع الاتحاد السكندرى الجديد للإصابة بكدمة فى الكتف، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مع زعيم الثغر في الفترة الحالية من أجل العودة للملاعب سريعا.

وتعرض محمود متولي للإصابة بكدمة قوية في الكتف اليسرى خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية مع غزل المحلة، وفضل الجهاز الطبي إراحته خشية من تعرضه للاحتكاك مع زملائه وتفاقم إصابته حال انتظامه في التدريبات الجماعية.