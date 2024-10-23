القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - سيكون استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، محط أنظار عشاق الكرة العربية عامة والكرة المصرية خاصة لمتابعة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

ويلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء غد الخميس مع الزمالك، والتى ستذاع على قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبى الرياضية.

ويحتاج مارسيل كولر مدرب الأهلى للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوى وإيجابى على الجميع فى الأهلى من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الأفريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

فيما يحتاج البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك للفوز ببطولة السوبر لمواصلة طريق حصد البطولات لدخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بجانب مواصلة التفوق على غريمه الأهلى فى الفترات الأخيرة.

وافتتح الأهلى موسمه الحالى بالتأهل لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا قبل خسارة مباراة السوبر الأفريقى بالعاصمة السعودية الرياض أمام منافسه التقليدى الزمالك بركلات الترجيح.

وافتتح الزمالك موسمه الحالى بالتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية، قبل أن يتوج بطلا للسوبر الأفريقى على حساب غريمه الأهلى.

ويخوض الأهلى بطولة السوبر المحلى بصفته بطل الدورى المصرى، فيما تلقى الزمالك دعوة للمشاركة فى البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبى.