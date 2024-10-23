شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتحدث عن قمة الأهلى فى مؤتمر صحفى اليوم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

ومن المتوقع أن يعتمد جوميز على شحاتة في ظل عدم قناعته بزياد كمال و المستوى الذى قدمه خلال مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز و التي انتهت بتأهل الأبيض للنهائى.

وصعد الزمالك بركلات الترجيح 3-4 أمام بيراميدز، على أن يلتقى مع الأهلى مساء غد الخميس في المباراة النهائية و المنافسة على اللقب.