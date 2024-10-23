شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لخوض نهائى السوبر المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تحضيراته استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في نهائي كأس السوبر المصري، حيث يخوض مرانه الأخير اليوم على ملعب الكريكيت في ختام التحضير للمواجهة الحاسمة والمصيرية والتي ستحدد بطل النسخة الحالية من كأس السوبر المحلي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة مباراة نهائي الكأس، ومنح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة قبل خوض ديربي القاهرة في الإمارات غدا، من خلال شرح طريقة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب بما ستناسب مع خطة لعب الفريق الأبيض، لاسيما بعد مشاهدة مباريات الفريق الأحمر الأخيرة، خاصة مباراة السوبر الإفريقي الماضية ومباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعمل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في مباراة سيراميكا، خشية من تكرار حدوثها في مباراة القمة غدا، والتي يرغب في تحسين الأداء واستعادة المستوى المفقود، لاسيما وسط حالة عدم الرضا التي انتابت جماهير الأهلي بسبب الأداء غير المقنع في آخر مباراتين للأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.