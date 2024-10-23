شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفاضل بين زياد كمال وشحاتة في وسط الزمالك بنهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائى زياد كمال، ومحمد شحاتة، للاعتماد على أحدهم في خط الوسط بجانب ناصر ماهر، وعبدالله السعيد، خلال مباراة الفريق المقرر لها غدا أمام الأهلى في نهائي السوبر المحلى المقام بالإمارات.

وتأتى المفاضلة بين شحاتة وكمال بعد عودة عمر جابر للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها بشد في العضلة الخلفية، وجاهزيته للمباراة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعتمد جوميز على شحاتة في ظل عدم قناعته بزياد كمال و المستوى الذى قدمه خلال مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز و التي انتهت بتأهل الأبيض للنهائى.

وصعد الزمالك بركلات الترجيح 3-4 أمام بيراميدز، على أن يلتقى مع الأهلى مساء غد الخميس في المباراة النهائية و المنافسة على اللقب.

