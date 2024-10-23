شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينافس وسام أبو علي على قيادة هجوم الأهلى فى قمة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى فى منافسة مع زميله الفلسطينى وسام أبو على على قيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراة الزماك غدا الخميس فى نهائى كأس السوبر المصرى.

وشارك طاهر محمد أساسيا فى قيادة هجوم الأهلى أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس السوبر، وظهر بشكل جيد وسجل هدفين قاد بهما فريقه في الصعود إلى نهائى السوبر المصرى.

واشتكى وسام أبو على من إجهاد عضلى خلال مشاركته بديلا فى مباراة سيراميكا، ولكن شارك فى التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بشكل طبيعى، ليصبح جاهزا للمشاركة فى قمة السوبر المصرى.

ويواصل لاعبو الأهلى الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية فى مباراة الزمالك بنهائى كأس السوبر المصرى، وتفادى الأخطاء التى وقعت فى آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلى منذ بداية الموسم الحالى.

ويقوم محمد الشناوى قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الأفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.