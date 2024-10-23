شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، لمتابعة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء غد الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.

ويخوض الأهلى بطولة السوبر المحلى بصفته بطل الدورى المصرى، فيما تلقى الزمالك دعوة للمشاركة فى البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبى.

ووصل الأهلى لنهائى السوبر بعد تخطيه عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر، وسجل هدف سيراميكا الوحيد فخرى لاكاى.

فيما نجح فريق الزمالك فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصرى بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1-1 سجل لبيراميدز إبراهيم عادل وسجل للزمالك سيف الجزيرى.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصرى للمرة الثامنة فى تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى فى نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضى 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصرى فى عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلى على ثلثيها برصيد 14 لقبا فيما حصد الزمالك 4 ألقاب.

الأهلى فى النسخة الحالية يشارك للمرة الـ19 فى السوبر المصرى، حقق اللقب 14 مرة (7 فى الوقت الأصلي - 4 في الوقت الإضافي - 3 عن طريق ركلات الترجيح )، وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

الزمالك في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ12 في السوبر المصري، بعدما حقق اللقب 4 مرات (2 في الوقت الإضافي - 2 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 7 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلي "6 مرات".