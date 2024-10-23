شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف تجديد عقد زيزو وعبد الله السعيد بعد السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لحسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، عقب بطولة السوبر المحلى ، التي تقام بالإمارات، ويرغب النادى في استمرار زيزو في ظل الشعبية التي يمتلكها اللاعب و تبادل الحب بينه وبين الجماهير البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصرى، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد، على أن تشهد الجلسة حضور اللاعب ووالده، والاتفاق على المقابل المادى خاصة وأن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات جلسات مع اللاعب ووالده، لحسم التجديد، الا ان اللاعب وفقا لتصريحات هشام نصر نائب رئيس النادي فإن اللاعب يجيد استخدام نجوميته وطلب أكثر من 60 مليون من أجل التجديد للقلعة البيضاء.

كما سيعقد مسئولو الزمالك جلسة أخرى مع عبد الله السعيد لاعب الفريق لتجديد تعاقده مع الأبيض لوضع الرتوش الأخيرة على التجديد، حيث استقر مسئولو نادى على التجديد لعبد الله السعيد، وبعد نهاية عقده الجديد يتم تجهيز منصب إدارى له في الزمالك، بحيث يكون مستمرا بالقلعة البيضاء بكافة الطرق.

واتفق مسئولو الزمالك مع عبد الله السعيد على التجديد للفريق الأبيض، على أن يعقد الزمالك جلسة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المحلي للاتفاق بشكل نهائى على كل التفاصيل ومدة العقد الجديد، والذى من المتوقع أن يكون لمدة عام آخر.