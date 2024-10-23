شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصري يواجه شباب المحمدية في ختام ودياته بمعسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية، يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وديًا، اليوم الأربعاء مع نظيره فريق شباب المحمدية - أحد اندية الدوري المغربي الممتاز - وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية الرابعة والأخيرة التي يخوضها المصري بمعسكره المغلق بالمملكة المغربية والذي يُختتم بعد غداً الخميس ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، فيما فاز المصري في المباراة الثالثة على فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 25 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق المران الصباحي على شاطئ مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية، لرفع اللياقة البدنية، بينما يقام المران المسائي على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية، وذلك لمنح التعليمات الفنية للاعبين.\