شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصرى، نوران جوهر وهانيا الحمامى ومصطفى عسل إلى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى ختام منافسات دور الـ 16 كالتالى..

- فوز هانيا الحمامي على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 15-13, 11-4.

- فوز طارق مؤمن على علي أبو العينين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 11-5, 11-8.

- فوز نوران جوهر على جورجيا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-5.

- فوز مصطفى عسل على فارس الدسوقي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 14-12, 11-8.

- هزيمة سنا إبراهيم أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-5, 11-8, 12-10.

- هزيمة ملك خفاجي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-5.