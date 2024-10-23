شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع بالجهاز المعاون الأسبوع المقبل للتحضير لمعسكر المنتخب القادم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اجتماعا هاما مطلع الأسبوع المقبل عقب العودة من الإمارات لحضور السوبر المصري، وذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر انطلاقه في الأسبوع الثاني من نوفمبر.



يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.



وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز اليوم على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.



منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا اليوم ولكن بهدف دون رد.