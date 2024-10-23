شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة الأولى بالدورى الممتاز للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الجولة الأولى بالدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2024-2025 يوم 30 أكتوبر الجارى و تستمر لمدة 4 أيام حتى السبت بإقامة 9 مباريات قوية .

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى كالتالى :

حرس الحدود أمام سموحة الأربعاء 30 أكتوبر 5 مساء على ستاد حرس الحدود .

طلائع الجيش أمام المصرى 30 أكتوبر 8 مساء على ستاد برج العرب .

الجونة أمام زد 31 أكتوبر 5 مساء على ستاد خالد بشارة.

مودرن سبورت أمام إنبى 31 أكتوبر 8 مساء على ستاد السلام .

بيراميدز أمام بتروجت 1 نوفمبر 5 مساء على ستاد 30 يونيو .

فاركو أمام الإتحاد السكندرى 1 نوفمبر 5 مساء على ستاد برج العرب.

الزمالك أمام البنك الأهلى 1 نوفمبر 8 مساء على ستاد السلام .

الإسماعيلى أمام غزل المحلة 2 نوفمبر 5 مساء عى ستاد الإسماعيلية .

الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا 2 نوفمبر 8 مساء على ستاد السلام .

وييطبّق نظام جديد فى الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 والتي يحمل لقبها النادي الأهلي بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام المقبل على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

25 مباراة لكل فريق



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

شركة ألمانية تضع جدول الدوري



وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة لوضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.