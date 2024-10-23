شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب السيدات للصالات اليوم استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر لكرة الصالات للسيدات حيث يقام في الفترة من 23 حتى 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

يأتي هذا المعسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين صيف 2025.



وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق، مع العلم أن كرة القدم الصالات للسيدات لم يقم من قبل.



وسيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. سيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.





حاليًا، هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.