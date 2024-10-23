شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يعقد جلسات مع لاعبى الفريق قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسات مستمرة مع لاعبى الفريق، لتحفيزهم قبل المباراة النهائية ببطولة السوبر المحلى المقرر لها غدا الخميس أمام الأهلى بالامارات.

وتأتى الجلسة لدعم ومساندة اللاعبين، وتحفيزهم قبل مباراة الأهلى، ومطالبتهم بالفوز من أجل حصد لقب السوبر المحلى ، بعد أيام قليلة من حصد السوبر الأفريقى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في نهائي السوبر المحلى بالامارات مساء غد الخميس، حيث صعد الزمالك على حساب بيراميدز، بينما صعد الأهلى على حساب سيراميكا.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة نهائى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبى الرياضية.