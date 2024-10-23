شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء فريقا سيراميكا وبيراميدز استعداداتهم لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة السوبر المصري.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره سيراميكا غداً الخميس فى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة السوبر المصري.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الايجابى 1-1 ليتأهل الفارس الابيض للمباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصري والقنوات الناقلة

يواجه فريق بيراميدز نظيره سيراميكا فى الرابعة وخمس دقائق عصر غداً الخميس باستاد آل نهيان بدولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا وبيراميدز فى السوبر المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة سيراميكا وبيراميدز فى السوبر المصري غداً الخميس، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.