الامارات | المهرة «هيبيكينادا» تحرز لقب كأس الوثبة في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت المهرة «هيبيكينادا دو مازيت» لأوكي وود بلودستوك، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جاك ميتشيل، لقب سباق كأس الوثبة «ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق.

أُقيم السباق، أول من أمس، لمسافة 1600 متر، على مضمار «باث» في العاصمة البريطانية، لندن، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوقت البطلة بفارق 0.75 طول عن الجواد «بارمير أنجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة الفارس دوجي كاستيللو، محققة 2:03:38 دقيقة، وذهب المركز الثالث إلى الفرس «ساسي»، للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، وقيادة أوليفر كارميشيل.