الامارات | شباب الأهلي يريد استعادة الانتصارات «الآسيوية» أمام الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق شباب الأهلي عن العودة إلى الانتصارات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف الكويت الكويتي، عند الثامنة من مساء اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان شباب الأهلي قد تعرض للخسارة في الجولة الثانية من البطولة أمام ناساف الأوزبكي، بنتيجة 1-2، بعد أن كان الفريق متقدماً بهدف دون مقابل، ليبقى في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد على فريق الحسين إربد الأردني في الجولة الأولى، بينما يحتل فريق الكويت الكويتي المركز الرابع بنقطة واحدة من تعادل أمام سباهان.

وتقابل الفريقان من قبل في أربع مواجهات منها مباراتان في دوري أبطال آسيا 2005، ونجح الكويت في الفوز بالمباراة الأولى وتعادلا في مباراة العودة بدبي، كما تقابلا ودياً عام 2006 وكانت النتيجة أيضاً لصالح الكويت بهدف دون مقابل، وفي دوري أبطال العرب عام 2007 تقابل الفريقان ذهاباً وإياباً حيث نجح الكويت في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب 2-1، وكانت في دبي، ورد شباب الأهلي بالفوز بالنتيجة نفسها في الكويت، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي حسمها فريق الكويت الكويتي لصالحه. ويلعب شباب الأهلي مباراة اليوم بعد أن أطاح بفريق دبا الحصن من دور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة، ويستعد لخوض قمة الدوري المحلي أمام الشارقة يوم الأحد المقبل في استاد راشد، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على وتيرة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2.