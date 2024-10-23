شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى: ترشحت لانتخابات السلة لاكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد السلة و المرشح على مقعد نائب الرئيس في الانتخابات المقرر لها 15 نوفمبرالمقبل عن أسباب ترشحه مرة أخرى في انتخابات الجمعية العمومية.

وقال فتحى أنه قرر الترشح على نائب اتحاد السلة ضمن قائمة مجدى أبو فريخة لإكمال الإنجازات التي حققها مع المجلس في الدورة السابقة، بجهود جميع افراد المجلس.

وأَضاف عضو المجلس ان السلة المصرية أصبح تحتل المركز الـ 23 عالميا بعد أن كانت تخطت المركز الـ 50 من قبل، بالإضافة إلى أن مصر تتصدر التصنيف العالمى فى سلة 3x3 على مستوى الناشئين و الـمركز الـ 18 على مستوى الكبار في نفس اللعبة.

وأشار فتحى أن ميزانية اتحاد السلة بها فائض أكثر من 15 مليون جنيها لذلك نريد أن يكلل مجهودنا بالنجاح في دورة جديدة.

وأغلق اتحاد السلة باب الترشح للانتخابات أول أمس الأحد ، بعد أن تم فتح باب تلقى طلبات المرشحين لمدة أسبوع.