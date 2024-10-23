شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم فجر اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

ـ طارق مؤمن وعلي أبو العينين

ـ فارس الدسوقي ومصطفى عسل

ـ نوران جوهر والأسكتلندية جيورجيا

ـ سنا إبراهيم والبلجيكية نيلي كول

ـ ملك خفاجي والبلجيكية تيني جليس

ـ هانيا الحمامي وهنا رمضان

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، يوسف ابراهيم، كريم عبد الجواد، مازن هشام، محمد الشربيني، طارق مؤمن، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، مصطفى عسل.

9 لاعبات بمنافسات السيدات وهن: نور الشربيني، أمينة عرفي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، نوران جوهر.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني والنيوزلندى بول كول، لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن النسخة الأخيرة.