شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: التقنية الدقيقة ضبطت تسلل هدف بيراميدز.. ونور الدين إضافة كبيرة للتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عاشور، الحكم الدولى، أن قراره بتسلل هدف يوسف أوباما لاعب بيراميدز في مباراة الزمالك بنصف نهائي السوبر المصرى سليم، وهناك تقنية دقيقة جدا رصدت اللعبة بشكل سريع ودقيق.

وأضاف عاشور، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن تقنية الفيديو بها أمور كثيرة دقيقة ويكون فيها الاحتساب بالـ"مليمتر"، ويكون هناك ترابط بين الكاميرات في الملعب بشكل دقيق وربط لحظة لمس الكرة مع حركة اللاعبين في الكاميرات الأخرى.

وتحدث عاشور عن إبراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام، مؤكدا: "مكسب كبير للتحكيم في ملف التطوير ودعم الحكام، وكلنا في ضهره لأنه بالفعل إضافة وسيضيف للتحكيم".

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعتهما على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وانتقد محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز، طاقم تحكيم تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور عقب مباراة الفريق أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال جدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أتمنى كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهاردة".